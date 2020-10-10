Счастье в отношениях: признаки счастливой пары

Нет, такого человека, который, хотя бы раз в жизни не задавался вопросом: "почему у кого-то крепкие отношения в паре, а кто-то никак не может "притереться" друг к другу".

Странно, но до сих пор на этот вопрос не могут дать ответ даже ученые, разбирающие отношения "по косточкам" пытаясь добраться до секрета романтического счастья.

В поисках секрета счастливых отношений

Попытка разобрать конструкцию, чтобы выведать "рецепт" счастья, к большим результатам не привела, но все же кое-какие выводы сделать позволила.

Прежде всего выяснилось, что такие негативные факторы как частые стрессы, неудовлетворительное состояние здоровья одного из партнеров, высокое давление, иммунные нарушения, потенциальные риски психических срывов, неблагополучие детей, смертность — могут разлучить пару.

А что же сделает ее крепче?

Об этом задумались британские эксперты из Западного университета Лондона и решили выяснить секрет счастья.

Анализ охватил более 11 тысяч пар и включил в себя две сотни индикаторов, которые затем анализировал искусственный интеллект. Исследование проходило несколько лет и участвовавшие в нем пары опрашивались повторно в разные периоды времени.

В итоге оказалось, что счастье в отношениях держится на нескольких "китах" и зачастую совсем не на тех, о которых мы могли подумать.

Прежде всего, выяснилось, что возраст, социальный статус и общие интересы — не основа счастья, как могло казаться. Это вещи хоть и довольно важные для гармонии в семье, но больше второстепенные.

А вот на первом месте то, как сами партнеры оценивают свой союз.

Субъективное и объективное

Каждый из партнеров должен был дать свою оценку отношениям, определив свое удовлетворение партнером, уважением к нему и оценив эти же данные с другой стороны: как партнер относится к нему, насколько уважает.

Вот это — основной "кит" залога счастья в паре, которому принадлежит 45%.

Пять важных аспектов

Ученые решили, что ответы на эти вопросы могут существенно пролить свет, определив, показатели семейного счастья:

Как я считаю, насколько мой партнер заинтересован в нашем союзе и хочет ли, чтобы он длился вечно. Оценка партнера: "Я очень рад, что в моей жизни есть этот человек". Уровень удовлетворения сексуальной жизнью в паре. Ощущение, что партнер также счастлив рядом со мной. Ссоры: их частота и разнообразие.

Рецепта не существует

Разумеется, это исследование далеко не первое и, конечно же, не последнее. Ученые, как и просто обычные люди, желающие быть счастливыми и обрести в паре гармонию на всю жизнь, вряд ли откажутся от очередных изысканий, гоняясь за рецептом счастья.

Но существует ли он?

Даже если все, без исключения, параметры сошлись, нет гарантии, что эти, на данный момент счастливые отношения, продлятся не просто всю жизнь, а хотя бы на следующий год. Уж слишком все субъективно.

Только время сможет рассудить и дать точный ответ, потерпит ли этот семейный союз крах или продлится ровно до "пока смерть не разлучит нас"?

Различные кризисы из вне, которые могут изменить приоритеты одного из пары, случайные события, катастрофы — все это невозможно предсказать, а следовательно, браться считать годы, которые станут счастливыми для этих партнеров — занятие неблагодарное.

Секрет любви и счастья в браке — это эфемерность, которую спрогнозировать нереально. Он по-прежнему ускользает от нас.