Мусорные свалки хотят рекультивировать за счёт населения

Россиян хотят обязать оплачивать рекультивацию мусорных свалок. Для этого жителям России, по подсчётам Минприроды, нужно будет платить 32 рубля в год. Эта сумма будет включена в стоимость вывоза отходов.

"Здесь история не про рост тарифов. Потому что 32 рубля в год на человека, эти деньги несопоставимы с проблемой, которую необходимо решать. Сейчас любой собственник мусорного полигона практически в положении преступника. Потому что когда его объект подойдёт к пределу проектной мощности, будет переполняться, денег на его рекультивацию у собственника не будет. Потому что в тарифах сейчас денег на это не заложено. Поэтому сейчас сложно найти собственников этих объектов, и рекультивировать полигоны приходится за счёт средств государства. Сейчас стоимость рекультивации одного гектара полигона может достигать 100 млн рублей", — пояснил в эфире "Радио 1" прокомментировал исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Сейчас рекультивация мусорных полигонов требует существенных вложений, так как раньше полигоны делали без учёта экологических требований, поэтому Минприроды решило ввести дополнительный сбор.

Возможно, даже будет сформирован специальный рекультивационный фонд, считает эксперт.