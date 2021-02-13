Нападающий лондонского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа выступил с критикой активистов движения Black Lives Matter. Спортсмен назвал "бредом и глупостями" различные инициативы этого движения.

"Все это вставание на колени… Почему я должен вставать на колено, чтобы показать, что мы имеем значение? Почему на моей надежде должна быть нашивка Black Lives Matter, чтобы показать, что мы имеем значение? Все это — бред и глупость", — заявил Заа.