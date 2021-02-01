Маковецкий: Лановой всегда был честен в профессии актера

Коллега Василия Ланового Сергей Маковецкий сказал несколько слов об актёре на церемонии прощания. Напомним, прощания с артистом проходит в столичном Театре имени Вахтангова.

По словам Маковецкого, Лановой всегда был честен в отношении своей профессии и всех дел, которыми он занимался.