Коллега Василия Ланового Сергей Маковецкий сказал несколько слов об актёре на церемонии прощания. Напомним, прощания с артистом проходит в столичном Театре имени Вахтангова.
По словам Маковецкого, Лановой всегда был честен в отношении своей профессии и всех дел, которыми он занимался.
"Уходит потрясающее поколение, очень крепкое поколение, люди, которые перенесли великие тяготы, видели войну. Я всегда поражался – никогда нельзя было понять, в каком настроении Василий Семенович, когда он приходил в театр. Это было всегда ощущение тепла и душевности. Эта улыбка, эта осанка, прямая спина...
Еще одно качество – это его честность в отношении профессии и тех дел, которыми он занимался... Эта органичность его служения своей стране, своей профессии, своей семье... Светлая память Василию Семеновичу", - сказал Маковецкий.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.