Россиянам будут выдавать электронные паспорта, аргументируя, что это облегчит доступ ко многим государственным и коммерческим услугам. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал доктор медицинских наук, председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре в Общероссийской общественной организации инвалидов Ян Власов.

"Я думаю, что это, во-первых, будет не скоро. Во-вторых, сбой системы регистрации паспортов оставит людей без паспортов. А так как у нас этот сервис крайне неустойчивый, то до того, как эта система заработает, пройдёт немало лет. Когда-то это произойдёт. Но в самом начале этого пути будет большое количество неудобств, поэтому будут электронные и бумажные паспорта", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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