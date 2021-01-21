В четвёртом квартале текущего года жителям Москвы будут выдавать электронные паспорта.
"На базе документов с электронным носителем в четвёртом квартале [этого года] по инициативе мэра столицы будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам", — сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.
Новый документ будет представлять собой пластиковую карту. Электронный паспорт и мобильное приложение позволят обеспечить россиян квалифицированной электронной подписью.
Цель нововведений — доступ к государственным и коммерческим услугам.
Данные электронного паспорта будут более защищёнными, чем у бумажного документа. Также он практичнее в хранении. В случае утери есть возможность оперативно его заблокировать, сообщает ТАСС.
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