Суд над Алексеем Навальным, которого задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, пройдёт сегодня.

Об этом сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

"Адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего СУД БУДЕТ СЕГОДНЯ. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них", — написала представитель Навального в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены).