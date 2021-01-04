Россиянам дали советы по ношению маски в морозную погоду

Если на улице мороз, то постоянно носить защитную маску нет необходимости. Её следует надевать только в местах массового скопления людей.

В период холодов медицинскую маску нужно менять намного чаще, чем обычно, а каждые полчаса её нужно снимать, чтобы кожа лица дышала.

"В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать. Кроме того, её в обязательном порядке нужно использовать в общественных местах", — сообщил в интервью РИА Новости врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

Из-за постоянного ношения медицинской маски в холода, на коже происходит "парниковый эффект". Именно поэтому зимой ей состоянию нужно уделять особое внимание, отметил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно надевать медицинскую маску.