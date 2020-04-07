Врач-хирург объяснил, как правильно надевать медицинскую маску

В Управлении делами президента РФ разместили видеозапись, в которой россиянам рассказали, как нужно правильно надевать и снимать защитную медицинскую маску и перчатки.

"Сейчас важно защитить себя от вируса, поэтому многие люди, прежде чем выйти из дома многие надевают медицинские маски и одноразовые перчатки", — отметили в ведомстве.

В видео врач-хирург Роман Головин показал, как нужно обращаться с медицинской маской. Важно помнить, что маску нужно держать только за резинки, трогать полотно руками нельзя. Снимать ее также нужно за резинки.

Что касается перчаток, то надевать и снимать их нужно так, чтобы при этом не дотрагиваться до их наружной стороны. Кроме того, нужно помнить о необходимости мыть руки с мылом.

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