Эксперт перечислил профессии, в которых людей смогут заменить роботы

Аналитики назвали профессии, которые исчезнут через десять лет. В их число вошли бухгалтер, водитель такси, преподаватель иностранных языков и дальнобойщик.

О том, какие ещё профессии "вымрут", в интервью "Правде. Ру" прокомментировал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук, академик Межрегиональной академии труда Александр Щербаков.