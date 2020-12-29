Аналитики назвали профессии, которые исчезнут через десять лет. В их число вошли бухгалтер, водитель такси, преподаватель иностранных языков и дальнобойщик.
О том, какие ещё профессии "вымрут", в интервью "Правде. Ру" прокомментировал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук, академик Межрегиональной академии труда Александр Щербаков.
"Предугадывать, конечно, сложно, события могут развиваться по-разному. Но, в общем и целом, предпосылки для этого, конечно, есть. Действительно, может быть, бухгалтерская работа станет автоматизированной, поэтому специальный персонал для этого будет не нужен.
Но для того, чтобы выполнять какую-то работу на высочайшем уровне, всё равно будут нужны люди. В любой сфере приходится сталкиваться с решением нестандартных, творческих задач, решить которые смогут только опытные, квалифицированные люди.
Что касается кассиров, то некоторые магазины уже стали использовать автоматы, с помощью которых покупатели могут самостоятельно рассчитаться, поэтому здесь есть основания полагать, что со временем данная профессия исчезнет.
Думаю, можно заменить кондукторов в общественном транспорте. Там ясный и очевидный порядок действий, поэтому плату за проезд можно автоматизировать.
А вот что касается дворников, то это вряд ли, всё-таки у нас территория, которую нужно убирать, бывает необычная, нестандартная, здесь пока сложно что-то прогнозировать", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
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