Аналитики назвали четыре профессии, которые исчезнут через десять лет

Некоторые популярные сегодня профессии могут исчезнуть через десять лет, такие прогнозы приводит президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Речь идёт о таких профессиях как бухгалтер, водитель такси, преподаватель иностранных языков и дальнобойщик.

Снижение востребованности на услуги бухгалтеров связано с развитием цифровых технологий и электронным документооборотом.

В ближайшей перспективе в крупных российских городах могут запустить беспилотные такси, что также приведёт и к снижению спроса на услуги дальнобойщиков.

Также аналитик отметил, что профессия преподавателя иностранных языков в будущем станет менее востребованной. Сейчас изучение любого иностранного языка становится хобби. Захаров считает, что многие лингвистические задачи способен решить электронный переводчик, сообщает RT.