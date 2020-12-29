Гастроэнтеролог рассказал, как встретить Новый год без изжоги

Людям, страдающим изжогой, нужно внимательно отнестись к выбору продуктов, так как новогоднее застолье может спровоцировать обострение этого недуга.

О том, как встретить Новый год без изжоги, в эфире программы "О самом главном" рассказал главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.

В первую очередь следует отказаться от употребления продуктов, вызывающих изжогу. Если же сложно отказать себе в запретной еде, то нужно соблюдать принцип умеренности.

В случае возникновения изжоги можно воспользоваться средствами скорой помощи — антацидами, альгинатами, которые быстро снимут болевые ощущения. Людям, страдающим от изжоги, не рекомендуется надевать во время застолья тесные вещи, так как это может привести к повышению внутрибрюшного давления и спровоцировать приступ.

После еды полезна физическая активность — прогулка или танцы.

При изжоге эффективны такие народные средства как молоко, щелочная минеральная вода без газа. А вот содовый раствор следует употреблять только в экстренных случаях. Его нужно пить медленно, маленькими глотками.