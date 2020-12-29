Минус 39º С - не повод отменять бикини-вечеринку - это Сибирь

Группа молодых людей в сибирском городе Томске не смогла дождаться лета и устроила вечеринку в купальниках на открытом воздухе. При температуре минус 39º С.

На видео, которое было выложено в Instagram, более десятка человек в бикини и разноцветных плавках танцевали на заснеженной центральной площади перед украшенной новогодней елкой.

Вечеринка была организована по случаю дня рождения одного из участников, который специально ждал особенно холодного дня, чтобы повеселиться по-полной.

"Погода сделала свое дело и дала нам рекордный минус для моей идеи", — написал он.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, Сибирь ожидает почти рекордное похолодание в течение Новогодних праздников: столбики термометров здесь могут опуститься до минус 50º.

Но, как утверждают "горячие томские ребята" — "лето уже не за горами".

Кстати, под видео масса комментариев с сожалениями пользователей, "что их не пригласили".