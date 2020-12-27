Волгоградская область вернулась к московскому времени

Волгоградская область вернулась в часовой пояс московского времени в 2.00 27 декабря.

По местному времени (мск+1) Волгоградская область прожила чуть больше двух лет, с 28 октября 2018 года. Уже весной 2020 местные депутаты инициировали голосование жителей региона о возвращении к московскому часовому поясу. Примерно две трети волгоградцев одобрили эту идею.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий Волгоградскую область из 3-й часовой зоны (UTC+4). Теперь регион будет относиться ко 2-й часовой зоне и жить по московскому времени.