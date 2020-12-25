Школы Москвы вернутся к очному обучению. Но это не точно

Сейчас московские школы посещают лишь учащиеся 1-5-х классов. Но есть надежда, что после зимних каникул с дистанта в школы вернутся и старшеклассники.

Ситуация с коронавирусом в столичном регионе остаётся непростой: Москва всё ещё лидирует по количеству ежедневных заражений. Но судя по статистике, некоторая стабилизация уже достигнута. И, как только заболеваемость пойдёт на убыль, старшеклассников вернут в школы. Власти надеются, что это может произойти уже после зимних каникул.

"Мы говорили с коллегами из Департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит, то и в Москве после зимних каникул 6-11-е классы тоже перейдут к очному формату обучения", — сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил всем родителям, чьи дети сейчас находятся на дистанционном обучении, что при первой же возможности, как только позволит эпидемиологическая обстановка, очный формат обучения вернётся.