Российским студентам будут выдавать электронные дипломы

В России студентам будут выдавать дипломы в новом формате. Документ об окончании учебного заведения планируют перевести в электронный формат. В настоящее время над этим работает Министерство науки и высшего образования РФ.

"Немаловажной задачей стало формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома", — цитирует ТАСС слова заместителя главы ведомства Елены Дружининой.

Также она отметила, что Министерство планирует внедрить цифровые технологии в структурные подразделения вузов, которые занимаются трудоустройством выпускников вузов.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ заявило, что выпускники вузов смогут предоставлять дипломные проекты в формате стартапов.