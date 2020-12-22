Крымские чаты и сообщества атакуют украинские "тролли"

В крымских чатах и сообществах активизировались украинские "тролли", заявили аналитики КИГ.

В результате анализа дискуссий выяснилось, что около 34% критических комментариев принадлежит представителям так называемых информационных войск, "фабрик троллей" Украины, а также оппозиционным активистам "кадрового резерва свободной России".

Активно обсуждаются такие темы, как проблемы с водой в Крыму, экономическая ситуация в России, качество продуктов, война в Донбассе, а также отсутствие в Крыму привычных на территории РФ и Украины магазинов, банков, операторов связи.

Как правило "тролли" используют специальный сленг (они всегда коверкают название России, фамилию президента и т. п.)

По некоторым данным известно, что "бойцам информационного фронта" платят от 800 грн. в сутки за активные дискуссии.

Однако чаще всего им не удаётся достигнуть поставленных целей: жители Крыма не высказывают желания вернуться на Украину, а такого рода комментарий воспринимают негативно.