Россиян призвали не пить много шампанского в новогоднюю ночь

Диетологи рекомендуют не увлекаться алкогольными напитками в новогодние праздники. Что касается шампанского, то эксперты советуют выпить один-два бокала, чтобы не навредить здоровью, сообщает РИА Новости.

Такую дозу озвучила врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

Небольшая доза вина помогают снять напряжение, улучшает настроение и заряжает положительной энергией.

Употребление больших доз алкоголя не является полезным для здоровья. Также стоит учитывать, что любое игристое вино содержит углекислый газ, поэтому быстро "ударяет в голову". Именно поэтому от игристых вин быстрее пьянеют.

Беременным и кормящим женщинам, а также людям, страдающим с хроническими заболеваниями, от алкоголя лучше вообще отказаться.

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