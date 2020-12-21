Диетологи рекомендуют не увлекаться алкогольными напитками в новогодние праздники. Что касается шампанского, то эксперты советуют выпить один-два бокала, чтобы не навредить здоровью, сообщает РИА Новости.
Такую дозу озвучила врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.
Небольшая доза вина помогают снять напряжение, улучшает настроение и заряжает положительной энергией.
Употребление больших доз алкоголя не является полезным для здоровья. Также стоит учитывать, что любое игристое вино содержит углекислый газ, поэтому быстро "ударяет в голову". Именно поэтому от игристых вин быстрее пьянеют.
Беременным и кормящим женщинам, а также людям, страдающим с хроническими заболеваниями, от алкоголя лучше вообще отказаться.
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