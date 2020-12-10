На Avito выставили на продажу визитку Путина за 550 тысяч рублей

На сайте объявлений Avito выставили на продажу визитку действующего российского президента Владимира Путина. Продавец — некая Мария из Москвы.

За визитку главы государства москвичка хочет получить 550 тысяч рублей.

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его [Путина] советника", — говорится в тексте объявления.

Россиянка отметила, что возможен торг.

На визитке с двух сторон на русском и английских языках указаны должности, которые занимал Владимир Путин в период с 1992 по 1996 год — заместитель мэра по международным и экономическим связям и председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Агентство по страхованию вкладов выставит на торги монету с изображением Павла I за 217 млн рублей.