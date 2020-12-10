Монету с изображением Павла I выставят на торги за 217 млн рублей

Серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора XVIII века с изображением профиля императора Павла I продадут за 217 млн рублей. Одну из самых дорогих и редких в России монет на торги выставит Агентство по страхованию вкладов, сообщает РБК.

Ранее владельцем серебряного рубля 1796 года был обанкротившийся банк "Экспресс-кредит". Монету ему передал один из заёмщиков в виде погашения долга.