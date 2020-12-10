Серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора XVIII века с изображением профиля императора Павла I продадут за 217 млн рублей. Одну из самых дорогих и редких в России монет на торги выставит Агентство по страхованию вкладов, сообщает РБК.
Ранее владельцем серебряного рубля 1796 года был обанкротившийся банк "Экспресс-кредит". Монету ему передал один из заёмщиков в виде погашения долга.
"В мире есть всего несколько экземпляров этой монеты. Ее уникальность заключается в том, что это пробный рубль с изображением Павла I, который не был запущен в обращение. Дело в том, что со времен Петра I на российских монетах чеканился профиль императора, но Павел I отменил эту практику и заменил портрет текстом. Легенда гласит, что Павлу I не понравился его профиль на монете", — сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.