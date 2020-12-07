Онищенко: декаду праздников на Новый год надо отменять

Экс-руководитель Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен: длинные новогодние выходные необходимо отменить. И дело даже не том, что они вредят экономике страны, а потому что "очень плохо сказываются на здоровье наших граждан".

"Если спросить у сотрудников института скорой помощи имени Склифосовского, они скажут, что первая декада января — это самые напряжённые дни для скорой помощи: отравления суррогатным алкоголем, пьяные травмы и прочие "последствия" загула длиной в 10 дней. И такая картина не только в Москве, но и в целом по стране", — говорит Онищенко (цитата РИА "Новости").

Академик РАН напомнил, что традиция эта зародилась в 90-е годы: