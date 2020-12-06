Доктор Вечорко предположил срок окончания пандемии

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко предположил сроки отступления коронавирусной инфекции.

По мнению Валерия Ивановича Вечорко, позитивные сдвиги в борьбе с коронавирусной инфекцией могут начаться уже во второй половине следующего года, а к концу года популяционный иммунитет заставит пандемию отступить.

"Ближе к лету 2021 года начнется какое-то ослабление коронавируса, я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть населения уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", — высказал свое мнение Валерий Вечорко в эфире телеканала "Россия-1".

Прогноз оптимистичный, но пока что пандемия бьёт антирекорды: за последние сутки количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России превысило 29 тысяч человек. Всего в мире от коронавирусной инфекции скончалось уже свыше полутора миллионов человек. Россия занимает четвертое место по количеству выявленных случаев. США лидируют в этом печальном рейтинге.