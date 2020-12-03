В условиях угрозы распространения коронавируса актуален вопрос укрепления иммунитета.
О том, какие есть доступные и эффективные способны его усилить, в интервью Ura. ru, рассказала врач-терапевт Ольга Бурлакова. По словам специалиста, сейчас стоит включить в рацион кислые ягоды, лимон и красный перец.
А вот иммуномодуляторы принимать не стоит, считает доктор, так как они не просто не помогут, но ещё и навредят здоровью.
Употребление в пищу таких продуктов, как хрен, васаби и красный перец, стимулирует пищеварительную систему, в которой содержится более половины иммуномодулирующих клеток.
Из ягод стоит отдать предпочтение бруснике, облепихе и рябине. Вода с лимоном поможет восстановить кислотно-щелочной баланс в организме.
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