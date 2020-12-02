Царствующая королева Великобритании Елизавета II объявила об уходе

94-летняя королева собирается отойти от дел.

Монаршая особа, которая давно стала живым символом Великобритании, находится у власти уже 68 лет.

Она взошла на престол в 1952 году после кончины своего отца — короля Георга VI. Короновали её в возрасте двадцати пяти лет.

Чарльз Филипп Артур Джордж, несмотря на свой преклонный возраст (ему 71 год), вынужден носить титул принца.

Он уже давно помогает матери во многих офисных делах монарха. Теперь Елизавета II намерена сделать его официальным регентом. Многие обязанности взяли на себя также принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Чарльз, однако, получит королевский титул только после смерти своей несгибаемой легендарной матери.