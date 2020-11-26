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Эксперт оценил идею ввести запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января

Общество

В России могут ввести запрет на продажу спиртных напитков 1 и 2 января. С таким предложением выступил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он считает, что эта мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения в период новогодних праздников.

Эксперт оценил идею ввести запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января

Инициативу в интервью "Правде. Ру" прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор наук, профессор Дмитрий Морозов.

"Я согласен с тем, что в России нужно снижать потребление алкоголя. Но мне сложно оценить эффективность этой меры, для этого недостаточно данных.

Я не уверен, что те, которые злоупотребляют алкоголем, бегают за каждой бутылкой 1 и 2 января. Они могут запастить алкоголем 31-го декабря и точно также пить. Возможно, у авторов инициативы есть данные, что именно 1 и 2 января повышаются продажи алкогольной продукции.

Мне кажется, что в этом году всё должно быть спокойнее, люди будут более собранными. Сейчас другие проблемы вышли на первый план.

Нам нужно воспитывать культуру употребления напитков. Я хотел бы подчеркнуть, что наша молодёжь намного лучше, чем даже наше поколение. Я наблюдаю за студентами, они практически не выпивают", — заключил эксперт.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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