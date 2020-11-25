В России хотят запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

В России могут ввести запрет на продажу спиртных напитков 1 и 2 января. С данной инициативой выступил руководитель проекта "трезвая Россия" Султан Хамзаев, сообщает RT.

"В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1-2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью", — говорится в тексте его письма на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

Хамзаев отметил, что в новогодние праздники и так повышенное число обращений за медицинской помощью. К тому же сейчас врачи в регионах работают с повышенной нагрузкой из-за пандемии COVID-19. Если в первые дни новогодних каникул не будут продавать алкоголь, это позволит уменьшить число несчастных случаев, считает общественник.

Ранее диетолог Ольга Григорьян рекомендовала россиянам отказаться от шампанского в новогоднюю ночь.