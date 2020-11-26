Россияне стали чаще покупать хлеб из-за падения доходов

В России впервые за последние пять лет наблюдается рост продаж хлеба. Возможно, из-за падения доходов россияне переориентировались на более доступные и сытные продукты. Продажи выросли именно в низком ценовом сегменте, сообщает "Коммерсант".

По прогнозу аналитиков BusinesStat, за 2020 год продажи хлеба в натуральном выражении в России могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, по сравнению с 2019 годом.

По словам директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, в последний раз такая тенденция наблюдалась в 2008 году. Во время экономического кризиса продажи хлеба всегда растут, так как это один из наиболее доступных по цене продуктов.

Ранее японские учёные провели исследование и выяснили, употребление какого вида хлеба способствует снижению риска развития инфаркта.