Андрей Воробьёв: от надёжности "Рунета" зависит экономика всей страны

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому за нарушение устойчивости работы интернета на территории России будет грозить штраф до одного млн рублей. О том, как это отразится на качестве работы операторов связи, в интервью "Правде. Ру" рассказал директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьёв.

"Норма закона обязывает операторов связи, владельцев технологических сетей связи и других субъектов, задействованных в технологических процессах передачи информации, передавать эти данные в тот центр, который создаётся Роскомнадзором в целях реализации № 90-ФЗ, по-другому его называют закон "О суверенном интернете". Сами разработчики считают, что этот закон должен называться законом "О надёжном Рунете". Цель его совершенно понятна — это формирование инфраструктуры устойчивого целостного интернета, чтобы в случае какого-либо внешнего воздействия, например, чрезвычайной ситуаций — на территории страны интернет будет продолжать полноценное функционирование.

Эксперт отметил, что норма уже была принята, но не было механизма, который бы способствовал её исполнению.