В Госдуму внесли законопроект, согласно которому за нарушение устойчивости работы интернета на территории России будет грозить штраф до одного млн рублей. О том, как это отразится на качестве работы операторов связи, в интервью "Правде. Ру" рассказал директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьёв.
"Норма закона обязывает операторов связи, владельцев технологических сетей связи и других субъектов, задействованных в технологических процессах передачи информации, передавать эти данные в тот центр, который создаётся Роскомнадзором в целях реализации № 90-ФЗ, по-другому его называют закон "О суверенном интернете".
Сами разработчики считают, что этот закон должен называться законом "О надёжном Рунете". Цель его совершенно понятна — это формирование инфраструктуры устойчивого целостного интернета, чтобы в случае какого-либо внешнего воздействия, например, чрезвычайной ситуаций — на территории страны интернет будет продолжать полноценное функционирование.
Эксперт отметил, что норма уже была принята, но не было механизма, который бы способствовал её исполнению.
По сути то, что сейчас внесли законодатели, это приведение в соответствие любой нормы закона, то есть установление норм ответственности. Соответственно, учитывая, что такая ответственность появляется, операторы будут тщательнее его исполнять, закладывать в свои бюджеты. От них не требуется каких-то феноменальных финансовых вложений. Речь идёт именно о том, чтобы передавать в этот центр информацию об объектах адресации, чтобы это всё было в едином управляемом государством центре в том случае, если это понадобится.
В этом году это особенно важно, так как пандемия перевела все традиционные даже офлайновые процессы в онлайн-формат. От целостности и надёжности работы национального сегмента интернета сегодня зависит экономика всей страны. Поэтому важно не только декларировать в законе, но еще обеспечить выполнение этих норм закона", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
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