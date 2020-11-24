В ГД внесли закон о штрафах до 1 млн рублей за неустойчивый интернет

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому за нарушение устойчивости работы интернета на территории России будет грозить штраф до 1 млн рублей.

Проект закона опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Размер штрафов составляет от 20 тыс. до 700 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена ответственность в виде административного приостановления деятельности.

"Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей", — говорится в материалах.

В случае повторного нарушения, выявленного в течение года, также грозит ответственность.