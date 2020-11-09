Мишустин предложил кандидатуры на должности министров и вице-премьера

Глава кабмина предложил кандидатов на посты министров экологии, транспорта, энергетики и строительства. Александр Новак стала десятым вице-премьером, а главу Минстроя назначили представителем президента в Уральском Федеральном округе.

Об этом Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост десятого вице-премьера РФ. Мишустин отметил, что в соответствии с новым законом он внёс в нижнюю палату парламента несколько кандидатур на должности членов кабмина", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Глава Минстроя Владимир Якушев был назначен Владимиром Путиным полпредом президента России в Уральском федеральном округе вместо Геннадия Цурканова.