Глава кабмина предложил кандидатов на посты министров экологии, транспорта, энергетики и строительства. Александр Новак стала десятым вице-премьером, а главу Минстроя назначили представителем президента в Уральском Федеральном округе.
Об этом Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.
"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост десятого вице-премьера РФ. Мишустин отметил, что в соответствии с новым законом он внёс в нижнюю палату парламента несколько кандидатур на должности членов кабмина", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Глава Минстроя Владимир Якушев был назначен Владимиром Путиным полпредом президента России в Уральском федеральном округе вместо Геннадия Цурканова.
"Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру на должность министра транспорта гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева. Предложил назначить Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, главой Минвостокразвития, а гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова — министром энергетики. Кандидатуру Александра Козлова, в настоящее время возглавляющего Минвостокразвития, Мишустин внёс в Госдуму для назначения министром природных ресурсов и экологии России, а кандидатуру первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина — для назначения на пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ", — отмечается в сообщении.
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