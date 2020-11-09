Президент России Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе.
Об этом кадровом решении главы государства сообщается на сайте Кремля.
"Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава государства также подписал указы, освобождающие от должностей министра экологии РФ Дмитрия Кобылкина и министра транспорта России Евгения Дитриха.
Ранее агентство РБК сообщило о возможном увольнении четырёх министров. В публикации помимо Дитриха и Кобылкина указывались также министр энергетики Александр Новак и глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
Ещё одним указом Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого.
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