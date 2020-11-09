Путин освободил от должностей полпреда в УрФО и двух министров

Президент России Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе.

Об этом кадровом решении главы государства сообщается на сайте Кремля.

"Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава государства также подписал указы, освобождающие от должностей министра экологии РФ Дмитрия Кобылкина и министра транспорта России Евгения Дитриха.

Ранее агентство РБК сообщило о возможном увольнении четырёх министров. В публикации помимо Дитриха и Кобылкина указывались также министр энергетики Александр Новак и глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Ещё одним указом Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого.