Познер назвал COVID-диссидентов дебилами

Владимир Познер обрушился с критикой на тех, кто подвергает опасности себя и окружающих.

Познер очень критично отнесся к тем людям, которые сами не признают угрозы COVID-19, а также активно "проповедуют" свои невежественные взгляды.

Сторонники теории заговора, по мнению телеведущего, являются либо дебилами, либо провокаторами. Не соблюдая меры безопасности, они подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

Владимир Владимирович порекомендовал таким людям "жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя".

Примечательно, что число людей, упорно не верящих в опасность, а иногда и в само существование коронавируса, стремительно растёт.

Пандемию, по мнению COVID-диссидентов, придумали, чтобы контролировать народ и оправдать мировой кризис. Нередко такие люди верят также в заговор мирового правительства и всеобщую чипирование.