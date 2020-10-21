Половина россиян хочет совместить "удалёнку" с путешествиями

Почти половина соотечественников на "удалёнке" мечтает о том, чтобы совместить дистанционную работу с пребыванием в других странах или регионах России.

Свыше трети россиян готовы ради своей мечты даже провести две недели на карантине в том месте, куда они уедут путешествовать и работать.

"Почти половина респондентов (43%) из России размышляют о бронировании жилья для удалённой работы, в то время как 36% готовы к карантину по прибытии в пункт назначения при условии, что смогут работать дистанционно", — сообщается в результатах опроса системы онлайн-бронирования отелей Booking. com среди более 50 тысяч респондентов.

Почти половина, 45 процентов, участников опроса думают о том, чтобы в ближайший год побывать в том месте России, где ещё не бывали.