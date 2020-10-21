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Половина россиян хочет совместить "удалёнку" с путешествиями

Почти половина соотечественников на "удалёнке" мечтает о том, чтобы совместить дистанционную работу с пребыванием в других странах или регионах России.

Половина россиян хочет совместить "удалёнку" с путешествиями

Свыше трети россиян готовы ради своей мечты даже провести две недели на карантине в том месте, куда они уедут путешествовать и работать.

"Почти половина респондентов (43%) из России размышляют о бронировании жилья для удалённой работы, в то время как 36% готовы к карантину по прибытии в пункт назначения при условии, что смогут работать дистанционно", — сообщается в результатах опроса системы онлайн-бронирования отелей Booking. com среди более 50 тысяч респондентов.

Почти половина, 45 процентов, участников опроса думают о том, чтобы в ближайший год побывать в том месте России, где ещё не бывали.

"В течение следующих 7-12 месяцев по России планируют путешествовать 34% участников опроса, а в более долгосрочной перспективе (от года и далее) — 28%. При этом 45% респондентов хотят посетить новое направление в своей стране или регионе, а 46% — посмотреть местные природные достопримечательности. Более половины (58%) россиян собираются посетить уже знакомые места, в которых они успели побывать до этого", — отмечается в исследовании.

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