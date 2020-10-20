"Аэрофлот" отверг обвинение в контрабанде гаджетов

Сотрудники "Аэрофлота" не значатся в американском списке лиц, обвиняемых в незаконном экспорте электроники, сообщили в авиакомпании. Ранее американские власти обвинили десяток сотрудников российского авиаперевозчика в контрабанде гаджетов на 600 млн долларов.
Якобы при обысках у россиян были найдены огромные суммы наличных денег.
"Сегодня в СМИ распространяется сообщение о том, что десяти гражданам различных стран, в том числе, Российской Федерации, предъявили обвинения в нелегальном экспорте электронной аппаратуры из США. В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота", — заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
По ее словам, ранее к сотрудникам обращались сторонние лица с подобными предложениями, но такая деятельность была пресечена.
"Представительство "Аэрофлота" взаимодействует с посольством России в США и Генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к авиакомпании и согласования дальнейших действий. Компания последовательно делает всё возможное для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера.
Ранее, во взаимодействии с правоохранительными органами, компания выявляла и пресекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность. Тогда принимались жёсткие, в том числе, процессуальные меры реагирования", — сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
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