"Аэрофлот" отверг обвинение в контрабанде гаджетов

Сотрудники "Аэрофлота" не значатся в американском списке лиц, обвиняемых в незаконном экспорте электроники, сообщили в авиакомпании. Ранее американские власти обвинили десяток сотрудников российского авиаперевозчика в контрабанде гаджетов на 600 млн долларов.

Якобы при обысках у россиян были найдены огромные суммы наличных денег.

"Сегодня в СМИ распространяется сообщение о том, что десяти гражданам различных стран, в том числе, Российской Федерации, предъявили обвинения в нелегальном экспорте электронной аппаратуры из США. В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота", — заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

По ее словам, ранее к сотрудникам обращались сторонние лица с подобными предложениями, но такая деятельность была пресечена.