Родители школьников в Москве призвали власти не продлевать каникулы их детям, а усилить контроль за поведение взрослых.

Об этом рассказал глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

"Надо организовать нормальный дальше учебный процесс, московские школы готовы к этому. В принципе, поэтому бы рекомендовал… больше ограничений вводить относительно взрослого населения, на улицах, в метро и так далее. Больше контроля за соблюдением всех норм уже принятых. А дети, не знаю, нужно ли этот момент еще продлевать, вряд ли нужно продлевать, по моему мнению", — пояснил Гусев.