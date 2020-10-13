Михаил Дегтярёв показал паспорт с новой пропиской

Возглавляющий Хабаровский край Михаил Дегтярёв проинформировал, что он вместе со всей своей семьёй зарегистрировался по новому месту жительства в краевой столице. Глава региона публично показал штамп в паспорте.

"Сергей Анатольевич (Кравчук, мэр Хабаровска), хочу вам сказать, что у вас теперь дополнительно шесть новых жителей в Хабаровске появилось. Теперь у меня в паспорте гордый штамп: "Хабаровск". И у супруги, и у детей", — продемонстрировал паспорт со свежим штампом Михаил Дегтярёв на рабочем заседании в правительстве региона во вторник.

О предстоящем переезде семьи из Москвы он пообещал хабаровчанам в начале сентября, выступая на "прямой линии".