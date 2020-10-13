Возглавляющий Хабаровский край Михаил Дегтярёв проинформировал, что он вместе со всей своей семьёй зарегистрировался по новому месту жительства в краевой столице. Глава региона публично показал штамп в паспорте.
"Сергей Анатольевич (Кравчук, мэр Хабаровска), хочу вам сказать, что у вас теперь дополнительно шесть новых жителей в Хабаровске появилось. Теперь у меня в паспорте гордый штамп: "Хабаровск". И у супруги, и у детей", — продемонстрировал паспорт со свежим штампом Михаил Дегтярёв на рабочем заседании в правительстве региона во вторник.
О предстоящем переезде семьи из Москвы он пообещал хабаровчанам в начале сентября, выступая на "прямой линии".
"Деньги на квартиру я занял в банке. Своих средств не хватило. Взял стандартную ипотеку под 7,5 процента", — заявлял Дегтярёв, обещая перевезти семью в полном составе из Москвы в Хабаровск в декабре, когда новое жильё полностью оборудуют, а все вопросы с местами в школах и детсадах для детей будут решены.
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