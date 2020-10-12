"А почему лишь пенсионерам?": депутат оценила проект о частных яслях

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала "Правде.Ру", считает ли она справедливым, что только педагогам-пенсионерам разрешат открывать частные детсады.

Ранее сообщалось, что педагогам-пенсионерам могут разрешить открывать частные ясли для детей от 1,5 до 3 лет.

"Чтобы открыть ясли, дефицит которых сильно ощущается, вышедший на пенсию педагогический работник может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)", — заявил зампред комитета палаты по науке, образованию и культуре Совета Федерации Виктор Смирнов.

Светлана Бессараб считает, что ограничиваться разрешением только педагогам-пенсионерам было бы несправедливо.