Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала "Правде.Ру", считает ли она справедливым, что только педагогам-пенсионерам разрешат открывать частные детсады.
Ранее сообщалось, что педагогам-пенсионерам могут разрешить открывать частные ясли для детей от 1,5 до 3 лет.
"Чтобы открыть ясли, дефицит которых сильно ощущается, вышедший на пенсию педагогический работник может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)", — заявил зампред комитета палаты по науке, образованию и культуре Совета Федерации Виктор Смирнов.
Светлана Бессараб считает, что ограничиваться разрешением только педагогам-пенсионерам было бы несправедливо.
"На мой взгляд, ограничивать на вариативные формы дошкольного образования для пенсионеров-педагогов — это, наверное, не совсем верно. Чем педагог, который решит заняться такой деятельностью в молодые годы, отличается от педагога-пенсионера? Будет ли продолжающий работать пенсионер подпадать под эту категорию или не будет? То есть, мне кажется, что законопроект был разработан с благой целью. Но, по утверждению самого автора, он еще не доработан", — рассказала Светлана Бессараб "Правде.Ру".
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