Педагогам-пенсионерам предложили открывать частные ясли

В верхней палате российского парламента разработали проект закона, позволяющий вышедшим на пенсию педагогам открывать частные ясли.

"Дефицит мест для малышей от 1,5 до 3 лет наблюдается во многих регионах страны. При этом не всегда экономически выгодно строить новый детский сад. Для решения проблемы предлагается следующая схема: муниципалитет размещает заявку и затем по конкурсу выбирает частников, которые готовы предоставить данную услугу. В качестве индивидуального предпринимателя (ИП), может зарегистрироваться вышедший на пенсию педагогический работник", — рассказал "Парламентской газете" зампред комитета палаты по науке, образованию и культуре Совета Федерации Виктор Смирнов.

По его мнению, контроль за работой этих индивидуальных предпринимателей должны осуществлять управления и отделы образования в регионах.