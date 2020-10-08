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Собчак взяла интервью у уборщицы, выигравшей выборы главы сельсовета

Уборщица Марина Удгодская растеряна от свалившейся на неё славы.

Собчак взяла интервью у уборщицы, выигравшей выборы главы сельсовета

Просьба главы сельсовета составить ему конкуренцию обернулась для простой технички административного сельского здания большой шумихой.

Марина Удгодская не только неожиданно для себя выиграла выборы, но и стала звездой медиапространства.

История простой женщины, политическая карьера которой пошла в гору, привлекла внимание эпатажной журналистки Ксении Собчак.

Интренет-пользователи предположили, что интерес Собчак к скромной персоне главы сельского поселения продиктован тем, что Ксения тоже однажды участвовала в выборах. История для телеведущей, однако, не закончилась так славно, как история Марины Удгодской.

"Вот где честные выборы. В Повалихино!" — шутят в Сети.

Те, кто присутствовал на встрече Собчак в селе Повалихино Костромской области, отмечали, что журналистка охотно фотографировалась с местными жителями и вела себя довольно просто.

Передачу о том, как уборщица стала председателем сельского совета, можно будет увидеть в одном из ближайших выпусков программы "Осторожно, Собчак!".

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