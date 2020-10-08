Собчак взяла интервью у уборщицы, выигравшей выборы главы сельсовета

Уборщица Марина Удгодская растеряна от свалившейся на неё славы.

Просьба главы сельсовета составить ему конкуренцию обернулась для простой технички административного сельского здания большой шумихой.

Марина Удгодская не только неожиданно для себя выиграла выборы, но и стала звездой медиапространства.

История простой женщины, политическая карьера которой пошла в гору, привлекла внимание эпатажной журналистки Ксении Собчак.

Интренет-пользователи предположили, что интерес Собчак к скромной персоне главы сельского поселения продиктован тем, что Ксения тоже однажды участвовала в выборах. История для телеведущей, однако, не закончилась так славно, как история Марины Удгодской.

"Вот где честные выборы. В Повалихино!" — шутят в Сети.

Те, кто присутствовал на встрече Собчак в селе Повалихино Костромской области, отмечали, что журналистка охотно фотографировалась с местными жителями и вела себя довольно просто.

Передачу о том, как уборщица стала председателем сельского совета, можно будет увидеть в одном из ближайших выпусков программы "Осторожно, Собчак!".