Информацию об обстреле российской певицы подтвердил военный корреспондент Александр Коц.
Юлия Чичерина находится в зоне военного конфликта, так как развернула в опасном регионе концертную деятельность.
"Она вышла на связь, я знаю, что их вывезли в Степанакерт. Юлия действительно попала под обстрел, и долго она выбиралась, сейчас вырвалась из зоны конфликта", — сообщил представитель Чичериной.
Несмотря на опасность, певица планирует остаться в регионе, чтобы "дать концерт и поддержать солдат".
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".