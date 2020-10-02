Чичерина прячется от обстрела в блиндаже недалеко от Карабаха

Информацию об обстреле российской певицы подтвердил военный корреспондент Александр Коц.

Юлия Чичерина находится в зоне военного конфликта, так как развернула в опасном регионе концертную деятельность.

"Она вышла на связь, я знаю, что их вывезли в Степанакерт. Юлия действительно попала под обстрел, и долго она выбиралась, сейчас вырвалась из зоны конфликта", — сообщил представитель Чичериной.

Несмотря на опасность, певица планирует остаться в регионе, чтобы "дать концерт и поддержать солдат".