Трудный характер пожилых родителей, ненужные советы и чрезмерная критика создают проблемы россиянам в общении со старшим поколением.

"Только у 43% опрошенных нет проблем в общении с родителями. Остальные жалуются на непрошеные советы и рекомендации со стороны мамы и папы (31%), 25% рассказали о трудном характере родителей, вспыльчивости и агрессии, 23% считают, что родители всегда настроены пессимистично относительно будущего их детей, еще 23% детей признались, что их постоянно критикуют", — говорится в результатах исследования проектов "Леди Mail. ru" и "Дети Mail. ru".

Более половины опрошенных отметили, что их пожилым родителям не хватает пенсионных начислений.

"Каждый пятый респондент, у которого есть пожилые родители, сообщил, что пенсии ни на что не хватает. Более половины считают, что этой суммы достаточно лишь на часть потребностей. На вопрос, помогают ли родители сидеть с внуками, 46% опрошенных ответили, что им помогают постоянно. Однако 29% все же рассказали, что их родители помогают с внуками редко или не помогают вообще. 22% взрослых детей утверждают, что их родители сами не хотят помогать с внуками", — отмечается в исследовании.