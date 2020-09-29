В России введут новые штрафы для водителей

В Министерстве внутренних дел России разработали поправки к Правилам дорожного движения, дающие обоснования для новых штрафов, которые будут накладываться на автовладельцев.

"В соответствии с изменениями перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, наказание последует за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар. Нарушениями будут считаться подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления, а также самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя", — говорится в документе МВД, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что новые штрафы в размере от 500 рублей начнут применяться к нарушителям с 1 июня 2021 года.