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Мачете записал видеообращение в поддержку Максима Шугалея

Популярный американский актер, звезда Голливуда Дэнни Трехо записал видеоролик, в котором поддержал российского социолога Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Его вместе с коллегой Самером Суэйфаном почти полтора года удерживают в Ливии, не имея на это законных оснований.

Мачете записал видеообращение в поддержку Максима Шугалея

На видео он называет Шугалея "братишкой" и говорит, что благодаря совместным усилиям его удастся освободить.

"И помни: Мачете не SMS-ит, но тебе я напишу. Держись", — сказал в заключение Трехо. 

Напомним, российские ученые-социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан весной 2019 года отправились с рабочим визитом в ливийскую столицу Триполи. Там они должны были провести исследования в области социологии. Однако им не удалось закончить работу. В мае на них напали боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Их бросили в частную тюрьму "Митига", находящуюся под контролем террористического бандформирования RADA. Россияне до сих пор находятся в тюрьме, получившей широкую известность из-за ужасных условий содержания и пыток в отношении заключенных.

Триполитанский террористический режим заявил, что граждане РФ незаконно пересекли границу североафриканского государства, что должно было оправдать их "арест". Однако местные СМИ встали на сторону россиян и опубликовали фотографии их подтвержденных виз, которые те получили в ливийском посольстве в Москве. Это опровергло заявление Халеда аль-Мишри, возглавляющего Высшей Государственный совет ПНС.

Спустя некоторое время президент ФЗНЦ Александр Малькевич опубликовал стенограмму разговора с представителем террористического режима ПНС. Её содержание раскрыло истинные намерения аль-Мишри: отпустить социологов в обмен на признание Россией легитимности ПНС.

История нападения и похищения россиян отражена в документальных боевиках "Шугалей" и "Шугалей-2", премьера которых состоялась в мае и сентябре текущего года, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране. Кинокартины получили высокую оценку отечественных и зарубежных зрителей, а также общественных деятелей международного сообщества.

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