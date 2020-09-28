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Киселев провёл ночь в номере томской гостиницы, где жил Навальный

Дмитрий Киселев посетил томский отель Xander и остановился в номере, где ранее проживал Алексей Навальный.

Киселев провёл ночь в номере томской гостиницы, где жил Навальный

Телеведущий провёл ночь в номере №239.

"Вообще я приглашал сюда с собой жену, но она отказалась, говорит, что брезгует. Я, честно говоря, тоже, но мне как-то пришлось с этим справиться. 23 сентября я проснулся в томской гостинице "Ксандер", ровно в той самой комнате, где останавливался Навальный. Считается, по крайней мере, так нам говорят, что именно из этого номера забрали три бутылки воды, одна из которых была густо обмазана боевым отравляющим веществом "Новичок". Если бы это действительно было так, то гостиницу уже давно обнесли бы высоким забором, комнату опечатали, а попасть сюда можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения", — пояснил Киселев.

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