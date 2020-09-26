Навальный описал по пунктам неудавшийся план своего убийства

Навальный рассказал, что ему помогли "неизвестные добрые друзья".

Российский оппозиционер уверен, что спастись ему помогла череда непредвиденных случайностей, на которые его отравители не рассчитывали.

Политик выражает огромную благодарность людям, профессионализм которых помог ему продержаться до момента оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Он не знает имен этих героев, но высоко оценивает их четкие действия.