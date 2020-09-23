В Республике Коми один из жителей решил продать однокомнатную квартиру в поселке городского типа Воргашор.
Он опубликовал объявление, которое уже привлекло тысячи просмотров. Дело в том, что владелец продаёт недвижимость всего за один рубль. Площадь однокомнатной квартиры составляет 30 квадратных метров, она находится на первом этаже пятиэтажного панельного дома.
По словам владельца квартиры, он живёт в другом городе и эта жилплощадь ему не нужна, поэтому он готов её отдать за один рубль.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".