Россиянин решил продать квартиру за один рубль

В Республике Коми один из жителей решил продать однокомнатную квартиру в поселке городского типа Воргашор.

Он опубликовал объявление, которое уже привлекло тысячи просмотров. Дело в том, что владелец продаёт недвижимость всего за один рубль. Площадь однокомнатной квартиры составляет 30 квадратных метров, она находится на первом этаже пятиэтажного панельного дома.

По словам владельца квартиры, он живёт в другом городе и эта жилплощадь ему не нужна, поэтому он готов её отдать за один рубль.