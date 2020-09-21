В Китае заявили, что на упаковке кальмаров из РФ обнаружили COVID-19

В китайском городе Чанчунь власти заявили, что обнаружили коронавирус на упаковке кальмаров, которые прибыли из России.

"18 сентября в районе Куаньчэн во время проверки одной из пищевых компаний на одной упаковке щупальцев кальмаров был обнаружен COVID-19, 19 сентября после повторной проверки тест вновь оказался положительным. Проверка показала, эта продукция была ввезена местной компанией из России", — говорится в сообщении пресс-службы правительства города Чанчунь, которое приводит РИА "Новости".

Сообщается, что проверили все соседствующие на полках товары, а также сотрудников, которые могли контактировать с этой пачкой кальмаров.

"Власти Чанчунь китайской провинции Цзилинь провели тестирование на нуклеиновую кислоту всех складских запасов и окружающей среды этого товара, а также людей, которые могли иметь контакт с продукцией, все взятые пробы оказались негативными. Население Чанчуня призвали внимательно относиться к покупке замороженных морепродуктов, принимать меры индивидуальной защиты во время походов на рынки, чтобы снизить риск заражения", — говорится в сообщении.

О том, ввели ли запрет на ввоз из России продукции этой компании, не уточняется.