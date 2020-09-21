Дегтярёв отчитался, что объехал все районы Хабаровского края, где проинспектировал выполнение поручений региональному правительству и муниципальным властям.
"Друзья, завершилась поездка по краю. Мы побывали во всех районах. После каждого посещения территории и общения с людьми мы оформляем поручения правительству края и местным властям. Всего таких поручений набралось более 80, часть из которых уже исполнены", — сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своем аккаунте всоцсети "Интстаграм".
Среди уже Дегтярёв отчитался о выполненных поручениях и пообещал, что будет раз в неделю информировать население Хабаровского края, какие проблемы удалось решить в наслённых пунктах в районах региона.
"Это приобретение тестомесильной машины и спортивного инвентаря для школы № 1 в Охотске. Также закуплено оборудование для пищеблока школы в Эльбане Амурского района, отремонтированы классы и крыльцо в школе села Хурба Комсомольского района, полы в школе поселка Пивань Комсомольского района, оборудовано уличное освещение в селе Сита района им. Лазо и приобретен резервный дизель-генератор в поселке Тырма Верхнебуреинского района", — отчитался Дегтярёв.