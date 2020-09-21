Дегтярёв объехал все районы Хабаровского края

Дегтярёв отчитался, что объехал все районы Хабаровского края, где проинспектировал выполнение поручений региональному правительству и муниципальным властям.

"Друзья, завершилась поездка по краю. Мы побывали во всех районах. После каждого посещения территории и общения с людьми мы оформляем поручения правительству края и местным властям. Всего таких поручений набралось более 80, часть из которых уже исполнены", — сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своем аккаунте всоцсети "Интстаграм".

Среди уже Дегтярёв отчитался о выполненных поручениях и пообещал, что будет раз в неделю информировать население Хабаровского края, какие проблемы удалось решить в наслённых пунктах в районах региона.