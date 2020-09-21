Онищенко высказался против четырёхдневной рабочей недели в России

Введение в России четырёхдневной рабочей недели вредно. Это приведёт к росту алкоголизма, так как в стране не развита досуговая отрасль.

"Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния. В России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, поэтому многие граждане будут просто лежать на диване", — рассказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Комсомольской правде".

Он также отметил, что переход на короткую рабочую неделю вреден для страны из-за сложившейся экономической ситуации.

Ранее Онищенко оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Он полагает, что осень делает человека более уязвимым к инфекциям.