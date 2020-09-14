Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко оценил рекордный прирост заболевших коронавирусом в мире.

"Осень — это не только снижение температуры, что делает человека более уязвимым к инфекциям. Это также снижение в атмосфере содержания ультрафиолета, который, как известно, ослабляет и даже убивает коронавирусную инфекцию — это первый фактор", — пояснил парламентарий.

"Вопрос с вакцинацией от COVID-19 сейчас решается. Но необходимо также прививаться от гриппа", — добавил Онищенко.